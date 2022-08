Msc Seascape completa le prove in mare: il battesimo a dicembre a New York

Sono terminate con successo le prove in mare di Msc Seascape, la nave più grande e tecnologicamente avanzata mai costruita in Italia. La nuova unità sarà consegnata alla compagnia a fine novembre e offrirà crociere tutto l’anno ai Caraibi in partenza da Miami.

Msc Seascape sarà la seconda nave ad entrare in servizio nel 2022, dopo Msc World Europa che incomincerà a navigare qualche settimana prima.



Un ambizioso programma di sviluppo

“Con l’arrivo di queste due nuove navi - sottolinea Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere - la flotta Msc Crociere passerà tra qualche mese da 19 a 21 unità e il prossimo maggio, con il battesimo di Msc Euribia, raggiungerà le 22 unità”. Un ambizioso piano di crescita che, aggiunge Massa, farà sì che Msc Crociere continui “a scalare posizioni di mercato a livello globale, guidando il settore delle crociere con navi sempre più tecnologicamente avanzate e sempre più attente all’ambiente”.



Gli itinerari

La cerimonia di battesimo di MSC Seascape si terrà a New York il 7 dicembre 2022 al Manhattan Cruise Terminal. La nuova nave offrirà due diversi itinerari di sette notti, con scalo a Ocean Cay Msc Marine Reserve e Nassau alle Bahamas, San Juan a Porto Rico e Puerto Plata nella Repubblica Dominicana, oppure con scalo a Ocean Cay Msc Marine Reserve, Cozumel in Messico, George Town alle Isole Cayman e Ocho Rios in Giamaica.



La nave in cifre

La nuova nave proporrà 98 ore di intrattenimento dal vivo per ogni crociera, 7.567 m² di spazio dedicato ai bambini e opzioni di divertimento all'avanguardia. Sarà dotata di 2.270 cabine di 12 diverse tipologie e suite con balcone, incluse le ambite suite di poppa. I punti di ristoro saranno 11, oltre a 19 bar e lounge con numerose location per mangiare e bere all’aperto. Sei le piscine, tra cui un’infinity pool a poppa con vista sull’oceano. L’Msc Yacht Club sarà tra i più grandi e lussuosi della flotta Msc Crociere e sarà dotato di 3.000 m² di spazio con ampie vedute sull’oceano dai ponti di prua della nave.