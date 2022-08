Msc cambia la policy Covid per le crociere caraibiche

Saranno effettive dal prossimo primo settembre le nuove norme relative ai protocolli Covid per le crociere caraibiche di Msc. L’allentamento delle restrizioni sarà valido in particolare per i cittadini statunitensi per gli itinerari in partenza dai porti Usa.

La nuova normativa non prevede più l’obbligo di vaccinazione completa: in questo caso verrà solo richiesto un test pre covid effettuato entro i tre giorni antecedenti la partenza. Per chi invece ha completato il ciclo vaccinale non verrà più richiesto il test, anche se continuerà a essere raccomandato.



Invariata invece la policy per i cittadini non residenti negli Stati Uniti con obbligo di vaccinazione per gli over 12 e obbligo di test pre partenza per i passeggeri con più di due anni.