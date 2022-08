Msc protegge gli ambienti marini, la flotta ottiene la certificazione ISO 21070:2017

La flotta Msc Crociere ha ottenuto la certificazione ISO 21070:2017 per la protezione dell'ambiente marino. Il riconoscimento riguarda le procedure per la gestione dei rifiuti a bordo delle navi, tra cui il controllo, la raccolta, la separazione, la catalogazione, il trattamento e lo stoccaggio.

La certificazione comprende, inoltre, il sistema con cui le navi entrano in comunicazione con le strutture a terra e consegnano i rifiuti agli impianti portuali di raccolta.



“Siamo orgogliosi che la nostra intera flotta sia ora certificata ISO 21070:2017 – commenta in una nota Minas Myrtidis, vp environmental operations & compliance -. Mentre lavoriamo in prima linea per portare avanti le grandi sfide sulla sostenibilità che il nostro settore deve affrontare, continuiamo a utilizzare ogni strumento disponibile per accelerare questo processo, compresi gli standard e le certificazioni del settore. Siamo e resteremo sempre impegnati nella tutela dell'ambiente”.



Anche tutte le future unità Msc Crociere riceveranno questa certificazione non appena entreranno in servizio.