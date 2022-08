Msc modifica il protocollo anti-Covid per le crociere in Usa

A partire dall'8 agosto Msc Crociere aggiornerà il proprio protocollo di sicurezza per tutte le partenze dai porti statunitensi.

La decisione si allinea a quella del Cdc, che ha proceduto alla revisione sui criteri di protezione anti-Covid precedentemente imposti al settore crocieristico.



I passeggeri non vaccinati (dai 2 agli 11 anni) devono fornire la prova di un tampone negativo effettuato nei tre giorni antecedenti all'imbarco, inoltre tutti i viaggiatori dai 12 anni in su devono aver completato obbligatoriamente il ciclo di vaccinazione.



Per i vaccinati, come riporta travelpulse.com a fare la differenza sarà la lunghezza dell'itinerario. Se la crociera dura più di 6 giorni occorre il risultato di un test negativo prima di salire a bordo, mentre per itinerari di 5 giorni o meno non è necessario, sebbene la compagnia lo consigli fortemente.

Gaia Guarino