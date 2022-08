Holland America Line e Seabourn: protocolli Covid più semplici

Carnival procede con l'allentamento dei protocolli anti Covid: ora tocca a Holland America Line e Seabourn, gli ultimi due marchi per cui non erano ancor a state riviste le regole.

Come riporta ttgmedia.com, per le crociere di durata inferiore alle 16 notti i clienti vaccinati non dovranno più esibire un test negativo. Gli ospiti non vaccinati invece dovranno presentare solo la prova di un test autosomministrato entro tre giorni prima dell'imbarco.



Le nuove regole tuttavia non si applicano per itinerari che toccano Paesi con normative differenti come Canada, Australia e Grecia.



Per i viaggi superirori ai 16 giorni (esclusi i tramsiti dal canale di Panama), i passegeri dovranno esibire la prova di un test Covid negativo effettuato non prima di 3 giorni dall'imbarco.



Le nuove norme entreranno in vigore il prossimo 6 settembre.