Carnival e Princess allentano le restrizioni per i crocieristi vaccinati

Arrivano altri interventi sui protocolli di sicurezza delle compagnie di crociere in materia di Covid. L’ultima decisione riguarda Carnival Cruise Line e Princess Cruises che non richiederanno più i test Covid ai passeggeri vaccinati negli itinerari inferiori ai 16 giorni.

Secondo quanto riportato da ttgmedia, le due compagnie manterranno invece la richiesta per i passeggeri non vaccinati di effettuare un test nei tre giorni precedenti alla partenza. Le nuove indicazioni saranno effettive a partire dal 6 settembre.



"Le nostre navi hanno sono state piene per tutta l'estate, ma c'è ancora spazio per altri nostri fedeli ospiti, e queste linee guida consentiranno un processo più semplice e renderanno la crociera accessibile a coloro che non sono stati in grado di soddisfare i protocolli che ci è stato richiesto di seguire per gran parte degli ultimi 14 mesi", ha detto Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line.