Tornano le crociere a Ensenada, Baja Californa

Sarà Carnival la prima compagnia a tornare a fare scalo a Ensenada, in Baja California, dopo lo stop dovuto ai recenti disordini sociali nella città. L'annuncio è arrivato dal sindaco della città.

Come riporta travelmole.com anche il Dipartimento di Stato americano aveva consigliato ai cittadini statunitensi di evitare la zona.



Carnival tuttavia non è l'unica compagnia ad aver sospeso gli approdi nella cittadina. Anche Royal Caribbean aveva annunciato la medesima decisione ma al momento non ha ancora affermato quiando intende riportare Ensenada sulla mappa dei propri itinerari.