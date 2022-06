Gruppo Carnival: in forse la vendita di uno dei marchi del Gruppo

Il ceo di Carnival Cruise Line, Arnold Donald, starebbe valutando la vendita di uno dei marchi della compagnia se la situazione economica lo richiedesse.

Come riportato da Travelpulse, durante una teleconferenza sugli utili trimestrali il ceo ha affrontato l’argomento in risposta a una domanda sull’andamento post pandemia delle compagnie di crociera.

Nel trimestre terminato il 31 maggio Carnival ha perso 1,83 miliardi di dollari.

"Siamo molto soddisfatti del nostro portafoglio di marchi - ha detto Donald, riferendosi alle compagnie di crociera sotto l'ombrello di Carnival -. Detto questo, il nostro lavoro è sempre quello di mantenere una mente aperta e fare ciò che è meglio per gli azionisti".

Attualmente, il Gruppo comprende i marchi Carnival, Holland America, Seabourn, Costa, Aida, P&O Cruises Australia, P&O Cruises e Cunard. "Lavoreremo comunque sempre cercando di seguire la migliore strada a vantaggio degli azionisti" ha specificato Donald.