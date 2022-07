Israele, Going e Msc: patto a tre per la promozione in Italia

Si estende dalla formazione alla comunicazione social, dalle relazioni con la stampa alla creazione del prodotto la partnership firmata da Going, Msc Crociere e l'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo per promuovere Israele in Italia.

“Abbiamo lavorato insieme e il risultato è davvero straordinario” dichiara Kalanit Goren, direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, facendo riferimento all’ampiezza del raggio d’azione dell’intesa raggiunta.



Sul fronte della formazione, ad esempio, sono previsti eventi a Roma e Milano, mentre per quanto riguarda il prodotto la partnership ha dato vita a un catalogo valido fino all’inizio del prossimo anno realizzato sotto la supervisione di Pietro de Arena, direttore marketing dell’ente.



"Israele – afferma Maurizio Casabianca, Chief Commercial & Operations Officer di Going - rappresenta una meta imperdibile per la nostra programmazione 2022-2023 in quanto incarna perfettamente la filosofia del nostro smart luxury traveller alla ricerca di una destinazione a 360° ricca di cultura, natura e lifestyle".



Alle proposte più tradizionali che vanno dagli short break ai tour e itinerari Going aggiunge in esclusiva il programma ‘Going4Cruise’, “creato in collaborazione con Msc Crociere, grazie al quale – sottolinea Casabianca - sarà possibile abbinare a un pacchetto crocieristico un soggiorno alla scoperta di Israele, che siamo fieri di presentare come un’assoluta novità sul mercato”.



Dida foto: Fabio Candiani, direttore vendite e rapporti con i network Italia di Msc Crociere, Kalanit Goren, direttrice Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo e Maurizio Casabianca, Chief Commercial & Operations Officer di Going