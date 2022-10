Going a TTG Travel Experience per il lancio di Going4Cruise

Qatar, Stati Uniti ed Egitto sono le destinazioni di esordio di Going4Cruise, il nuovo prodotto che Going lancerà a TTG Travel Experience e che unisce le crociere Msc ai viaggi pre e post itinerario, insieme in un unico pacchetto all inclusive, pensto per offrire alle agenzie una proposta semplice da distribuire.

Nei cataloghi, in formato online, una particolare attenzione viene dedicata al Qatar, che si prepara al debutto di Msc World Europa, già soprannominata ‘la nave del futuro’ per il suo design innovativo.



Oltre a Qatar, Stati Uniti ed Egitto la programmazione del tour operator comprende una geografia più ampia, che verrà presentata in anteprima in fiera dal chief commercial & operations officer Maurizio Casabianca (nella foto) durante la conferenza stampa di mercoledì 12 ottobre alle 15.