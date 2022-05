Columbus rinnova l’offerta: 4 linee di prodotto per ogni esigenza

Tempo di rinnovamento in casa Columbus. Il tour operator tailor made del gruppo Primarete ha ripensato la sua programmazione, riadattando e personalizzando l’offerta per rispondere al meglio alle esigenze di target diversi.

L’operatore ha quindi sviluppato una programmazione che si divide in 4 categorie distinte di prodotto: Columbus Explorer, dedicata al ‘vero’ viaggiatore che vuole approfondire la conoscenza del territorio, scoprendo luoghi inediti e fuori dai circuiti; Columbus Platinum, dedicata ai viaggiatori uplevel, con proposte di charme ed esperienze memorabili; Columbus Vacanze, dedicata alle proposte più classiche e collaudate dell’operatore; Columbus Club, che include sistemazioni che si distinguono per location, atmosfera, servizi e rapporto qualità-prezzo.



La quattro linee di prodotto sono ora ben visibili anche sul sito, ora con un nuovo look. “Vogliamo proporre una programmazione che si discosti dalla normale offerta di mercato e che sia riconoscibile – spiega in una nota la nuova direttrice del tour operator Manuela Altinier -, che a colpo d’occhio si capisca che si tratta di un prodotto Columbus. E per questo ho chiesto a tutto lo staff di infondere la propria personalità nel loro operato, dando risalto alle proprie passioni, perché anche noi prima di tutto siamo dei viaggiatori”.