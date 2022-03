Columbus, Europa Occidentale e lungo raggio: le carte per ripartire

Un Portogallo “fuori dagli schemi” e una Spagna “inedita ed esclusiva”. Queste le carte che Columbus T.O. si appresta a giocare per ripartire. L’operatore accelera sulla programmazione, in vista dell’estate, puntando con decisione sull’Europa Occidentale - anche a fronte degli eventi in corso in Ucraina -, ma guardando anche alla ripresa del lungo raggio.

Il t.o. di Primarete si appresta a proporre un Portogallo “giovane e frizzante”, con soluzioni che includono escursioni in 4x4 o in pulmini Volkswagen T2 degli anni ’70; tour in moto tra le colline dell’Algarve, accompagnati da un motociclista enduro, campione di Dakar; percorsi a piedi o in bicicletta in autonomia o accompagnati da professionisti.



In Spagna, Columbus propone, invece, una “Andalusia inedita”, lontana dai percorsi turistici, con itinerari che partendo da Siviglia portano a El Rocio, per avventurose escursioni a cavallo o in 4x4 alla scoperta della fauna selvatica locale e di spiagge incontaminate.



In programmazione anche partenze speciali per le Canarie, in collaborazione con Binter, per soggiornare nei Columbus Club; Baleari e partenze con Ita verso Madrid, per scoprire il Nord del Paese.



Lungo raggio

Fuori dal Vecchio Continente, il tour operator ha in serbo anche una vasta programmazione lungo raggio, che include Maldive, Mauritius, Reunion e Zanzibar.



Verso gli Usa, sono in programma partenze speciali in collaborazione con Ita per New York e Miami, abbinate a crociere Msc e visite a Disneyland.



In programmazione anche un’Africa “inedita e ricercata”; e nuove proposte in Asia e negli Emirati.