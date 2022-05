Pronta al debutto la nuova nave di Cunard

La Queen Anne, nuova unità di Cunard, debutterà a Southampton per un viaggio inaugurale verso Lisbona. La partenza è prevista per il 4 gennaio del prossimo anno.

La nave farà scalo in più di 32 porti in tutto il mondo e, dopo il ritorno dal viaggio inaugurale, sarà affiancata dalle gemelle Queen Mary 2 e Queen Victoria. Nei mesi successivi si dirigerà, come riporta travelmole.com, verso il Mediterraneo, i Caraibi e il Nord Europa. Tra gli itinerari, un viaggio tra le isole caraibiche da 35 notti.



Le crociere inaugurali dell’unità saranno disponibili per la prenotazione dal 17 maggio 2022.