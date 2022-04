Musement entra nella vendita della escursioni per P&O e Cunard

Musement entra sulle navi di P&O Cruises e Cunard. La piattaforma di esperienze gestirà la biglietteria delle escursioni a terra e sarà integrata nei siti web di P&O Cruises e Cunard e consentirà ai passeggeri di prenotare tour, attività e biglietti per le attrazioni in qualsiasi destinazione in cui è previsto l'attracco delle navi.

Secondo quanto riportato da phocuswire.com, l'integrazione con Musement "completerà" le escursioni a terra esistenti organizzate dalle navi.



"Musement ha adattato la piattaforma per selezionare diverse gamme di prodotti che attraggono i nostri ospiti P&O e Cunard, fornendo una scelta diversificata di biglietti per le attrazioni, attività e tour – dice la società di crociere -. Tutte le esperienze provengono dal portafoglio di tour e attività di Musement, che garantisce standard elevati di qualità, salute e sicurezza e sostenibilità, nonché una politica di cancellazione flessibile e disponibilità di prenotazioni last minute".



La sostanza dell’accordo è fornire un meccanismo per consentire ai passeggeri di trovare opzioni alternative per le escursioni a terra. Le prenotazioni possono essere effettuate dai passeggeri dopo aver prenotato la crociera e prima dell'attracco a una destinazione.