P&O Cruises: tanta Italia nelle crociere dell’estate 2024

C’è tanta Italia tra le destinazioni di P&O Cruises, che ha già delineato il programma di crociere per l’estate 2024. Farà infatti scalo a La Spezia (per escursioni a Firenze e Pisa) Arvia, la nuova nave della compagnia che proporrà due diversi itinerari di 14 notti nel Mediterraneo occidentale, ciascuno con sei scali. Una delle crociere farà appunto tappa in Italia e a Barcellona, l’altra a Barcellona e Valencia.



Malta sarà il porto di partenza per la stagione estiva di Azura e i suoi viaggi nel Mediterraneo occidentale prevedono uno scalo a Civitavecchia per Roma. La rotta orientale include tappe per Efeso da Kusadasi e dalle isole greche di Mykonos e Santorini. Gli itinerari del Mediterraneo centrale prevedono scali a Trieste per Venezia e un nuovo itinerario dell'Adriatico meridionale che comprende Taranto, Catania e le isole greche ioniche di Cefalonia e Corfù.

La Britannia a Cagliari

Anche il programma estivo della Britannia, spiega TravelMole, riguarderà l’Italia, con un itinerario che comprende anche Cagliari, oltre a viaggi nei fiordi norvegesi e crociere di 14 notti nelle isole Baleari e nel Mediterraneo occidentale con scali prolungati a Palma e Ibiza.



La nave Iona, invece, continuerà a trascorrere la stagione estiva nei fiordi norvegesi per itinerari di 7 notti con scali al porto di Geiranger, patrimonio dell'umanità, così come a Olden e Alesund.

Infine Aurora e Arcadia offriranno itinerari più lunghi. Arcadia salperà per una crociera di 16 notti in Islanda nel giugno 2024 con uno scalo notturno a Reykjavik e una crociera di 30 notti in Canada e Usa a settembre con scalo notturno a Boston e New York.



Tangeri e Casablanca faranno parte della crociera di 18 notti di Aurora nel Mediterraneo occidentale ad aprile, mentre la spedizione della nave al Circolo Polare Artico in ottobre includerà l'Islanda e Capo Nord con la possibilità di vedere l'aurora boreale. La preregistrazione per le vacanze estive 2024 è già disponibile e saranno in vendita generale dal 30 marzo 2022.