L’intera flotta Carnival torna operativa

La flotta Carnival è operativa al 100%. Con il ritorno in mare di Carnival Splendor tutte le 23 navi della compagnia sono tornate ad accogliere i passeggeri.

Come riporta travelmole.com, Splendor è partita per una crociera di una settimana in Alaska, stabilendo in 10 mesi il tempo necessario per riportare in acqua tutta la flotta.



Attualmente Carnival offre partenze da 12 porti e bisogna ancora sottolineare che la flotta, rispetto al periodo pre-pandemico, è ridotta, dal momento che alcune unità superate sono state vendute o demolite negli ultimi 2 anni.