Carnival: Arnold Donald lascia la poltrona di ceo

Il ceo e presidente del colosso delle crociere Carnival Corporation, Arnold Donald, lascerà l’incarico dal prossimo 1 agosto. Ma il manager non uscirà dall’azienda: Donald diventerà infatti vicepresidente e membro del consiglio di amministrazione.

Come riporta travelmole.com, a salire sulla poltrona più alta della società sarà l’attuale chief operation officer Josh Weinstein, che assumerà sia la carica di ceo che di presidente, come il suo predecessore.



Weinstein lavora in Carnival da due decenni e, in qualità di coi, ha supervisionato tutte le principali attività della compagnia. Dal 2007 al 2017 è stato tesoriere di Carnival Corp.