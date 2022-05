Carnival Corporation, trattative in corso per vendere Seabourn ai sauditi

Seabourn, il brand crocieristico di lusso di Carnival Corporation, potrebbe essere ceduto al fondo sovrano saudita Public Investment Fund (Pif), che detiene già il 5,1% del capitale del gruppo americano. A riferirlo l’americana Cnbc, secondo la quale l’operazione servirebbe a immettere nuovo capitale nel gruppo, le cui azioni negli ultimi tre mesi hanno perso oltre il 40% del loro valore.

Secondo quanto riportato da TravelMole i colloqui per la possibile transizione sono già in corso. Seabourn, fondato nel 1988, ha una flotta di sei navi nel segmento ultra-lusso. Public Investment Fund, che è entrato nell’azionariato Carnival nel 2020, controlla già integralmente la Cruise Saudi, costituita all'inizio del 2021 con lo scopo di sviluppare il turismo crocieristico in Arabia Saudita.