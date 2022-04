Sono i 40 anni di Settemari, in concomitanza con il lancio della programmazione estiva, l’occasione scelta da Luca Patané (nella foto) per riprendere la parola dopo i lunghi mesi della pandemia. Un segnale importante, che dimostra l’importanza dell’operatore nella strategia del presidente del gruppo Uvet.

Partendo proprio dal compleanno dell’operatore Patané commenta: “Si tratta dell’occasione migliore per presentare il nostro programma per l’estate 2022 e che ci dà energia per il futuro. Il nostro obiettivo è puntare sui prodotti che hanno sempre riscosso un grande successo nelle nostre agenzie di riferimento e che rappresentano un tratto distintivo del brand Settemari”



Il prodotto in campo

Come anticipato dal presidente, il ritorno in campo di Settemari prende le mosse dai prodotti che hanno reso celebre l’operatore: dal Mare Italia alle Baleari, fino alle isole greche, oltre a Tunisia, Mar Rosso, Cipro e Turchia, divisi in tre tipologie: Club, Balance e Style.



Il tutto insieme alla campagna social partita lo scorso 2 aprile, ‘Party con Settemari’, con un’azione promozionale che si muove su un target profilato. La programmazione sarà inoltre presentata alle agenzie di viaggi nel corso di una serie di webinar dedicati.