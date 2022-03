di Francesco Zucco

A 40 anni dalla sua fondazione, Settemari si prepara a vivere una nuova era.

Nelle scorse ore il tour operator, che aveva chiuso improvvisamente le vendite lo scorso novembre, ha annunciato la ripartenza per l’estate. E questo dopo l’addio di due nomi di peso dalle sue fila, ovvero Ezio Birondi e Martino Dotti. Per Settemari si tratta dunque di aprire un nuovo capitolo nella sua storia. Ma non è certo la prima volta, in quattro decenni di vita.



Gli ultimi mesi di Settemari sono stati particolarmente tumultuosi. Il tour operator era passato nelle mani di Uvet nell’ormai lontano 2017: il gruppo aveva rilevato l’azienda dal fondatore Mario Roci, che l’aveva creata nel ben più lontano 1982. Un traguardo, per Luca Patané, che aveva finalmente potuto contare su un tour operator ‘in casa’. Il passaggio di mano era stato segnato dall’inevitabile assestamento, con la chiamata di Ezio Birondi alla guida.



I tre anni che sono seguiti hanno regalato soddisfazioni: ma, nel 2020, arriva la doccia fredda per tutto il turismo organizzato e per il travel in generale.



Il momento cruciale

Il mondo si blocca, pietrificato dal Covid. Nei primi giorni a soffrire sono solo gli scambi con la Cina. Ma le chiusure contagiano presto anche l’Europa. E per il tour operator, così come per tutti i suoi colleghi, inizia il periodo più nero di tutti.



Prendono il via due anni difficili, con un’estate che regala qualche risultato al comparto e poi l’inverno che si abbatte sul turismo con il suo carico di restrizioni ai viaggi. La speranza green pass dura poco: il documento verde non riapre le porte al travel come promesso.



La difficile decisione

Per Settemari resta una sola scelta: congelare le prenotazioni. Il 25 novembre del 2022 l’operatore sospende le vendite. Ma con una promessa: per l’estate tornerà in pista. Promessa mantenuta, come si è visto.



I mesi seguenti però ricomincia lo slalom tra chiusure e speranze: la campagna vaccinale apre spiragli, ma la variante Omicron dilaga. Il settore del turismo cerca di guardare all’orizzonte, ma interpretare i segnali è difficile.



È in questo contesto che Settemari saluta due manager in poco tempo: l’amministratore delegato Ezio Birondi e il sales manager Martino Dotti. Due nomi di esperienza, entrambi con un curriculum importante.



Ora per Settemari è arrivato il tempo di ripartire.