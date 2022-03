“Corri a prenotare in agenzia”. Con questa esortazione, rimbalzata sui diversi social del tour operator, Settemari torna in pista per l’estate 2022. L’operatore del gruppo Uvet ha lanciato la campagna di comunicazione Hello Summer 2022 -#restateconnoi.

Egitto, Sicilia, Calabria, Minorca, Kos, Rodi, Djerba, Alonissos, Cipro: queste le prime destinazioni annunciate per la prossima stagione. Le mete sono state presentate sul profilo ufficiale Facebook del tour operator.



Una nuova stagione

Settemari dunque torna in pista dopo lo stop alle vendite dello scorso novembre e l’uscita dalle sue fila di Ezio Birondi e Martino Dotti. Si attendono dunque notizie sul nuovo assetto di uno dei nomi storici del turismo organizzato italiano reduce (come tutto il settore) da un biennio particolarmente complesso.



Il rilancio su molte mete classiche dell’operatore conferma comunque il mantenimento dell’identità e della tipologia di prodotto per cui Settemari si è conquistata un nome sul mercato.