Goodays e Hm Hotels: accordo per la vendita di Repubblica Dominicana e Maiorca

Goodays Tour Operator ha siglato un accordo con Hm Hotels per la vendita delle strutture in due mete cardine per la catena spagnola: si tratta di Repubblica Dominicana, con 4 presidi, e Maiorca, dove Hm Hotels è presente in 14 location.

Le soluzioni saranno messe a disposizione dei clienti già a partire da questa primavera con collegamenti tramite voli charter e di linea, come evidenzia una nota di Hm Hotels.

“Abbiamo da sempre lavorato sull’outgoing - precisa Michele Viola (a destra nella foto), direttore generale di Goodays - e inserire nuove destinazioni ci servirà sicuramente per recuperare i fatturati che abbiamo ridotto in questi ultimi due anni a causa delle limitazioni”. Ramon Parisi (a sinistra nella foto), direttore commerciale Italia di Hm Hotels, aggiunge: “La Repubblica Dominicana è stata uno dei primi prodotti (grazie ai corridoi turistici) vendibile come lungo raggio, mentre la Spagna è nella testa degli italiani per le vacanze, da sempre. Facilmente raggiungibile e facile da vendere grazie alla sua offerta eterogenea”.