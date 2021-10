Ramon Parisi nuovo direttore commerciale Italia di HM Hotels

Ramon Parisi (nella foto a sinistra insieme ad Antonio Horrach Moyà) è il nuovo direttore commerciale Italia di HM Hotels, catena alberghiera che conta 21 strutture tra Palma di Maiorca, Messico e Santo Domingo a cui e presto si aggiungerà un nuovo albergo, attualmente in costruzione, portando cosi a 22 gli hotel.



Il nuovo direttore commerciale avrà la responsabilità di attuare nuove strategie commerciali, consolidando la leadership di HM Hotels e sviluppando l'espansione del prodotto in Italia.

"Siamo lieti di avere Ramon Parisi tra noi - commenta Antonio Horrach Moyà, direttore generale di HM Hotels - il suo know how è molto importante e siamo certi che la sua esperienza ultraventennale nel settore turistico e alberghiero contribuirà a raggiungere importanti obiettivi di crescita nel mercato italiano”.



"Sono entusiasta di iniziare questa nuova esperienza in una azienda solida e dinamica - afferma Ramon Parisi - che vanta strutture a 3, 4 e 5 stelle in luoghi di vacanza iconici che saranno di grande interesse per il mercato italiano". Dopo aver lavorato con passione e convinzione al rilancio di Sharm el Sheikh con una quadriennale esperienza in Domina, il nuovo incarico di Parisi ha l'obiettivo di sviluppare il mercato italiano, massimizzare i risultati economici attraverso tutti i canali, diretti ed indiretti, potenziando i rapporti con i tour operator e con una particolare attenzione alle agenzie di viaggi e ai t.o. italiani.