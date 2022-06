HM Hotels a quota 22 con il nuovo Palma Blanc

E’ il Palma Blanc il 22esimo albergo di HM Hotels, 14 dei quali a Palma di Maiorca. Si tratta di una struttura da 118 camere che si presenta al mercato come quella più sostenibile finora messa in campo da HM.

Tra gli ‘impegni’ messi in campo efficienza energetica, gestione ottimale dei rifiuti, riutilizzo delle acque di docce e lavandini per l'uso di cisterne, generazione di energia fotovoltaica attraverso pannelli solari e contratto di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% con una ridotta impronta di carbonio. Inoltre verranno attuate politiche per ridurre i rifiuti ed eliminare gli imballaggi.



Completa l’offerta dell’hotel un cinema con 30 posti, due bar, una palestra e sale riunioni. “La struttura è stata apprezzata sin dall’apertura anche dagli italiani – commenta il direttore commerciale Italia Ramon Parisi – e il turismo italiano ha visto registrare una presenza numerica importante, già da inizio stagione in aprile”.