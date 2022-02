Tre new entry in Spagna per il gruppo Nicolaus che, dopo lo sbarco in Grecia a marchio Valtur, annuncia l’ingresso nella collezione Nicolaus Club di tre nuovi resort fra Canarie e Baleari.

Per l’arcipelago atlantico, la novità è il Nicolaus Club Monica Beach a Fuerteventura, mentre per quello mediterraneo i nuovi prodotti sono il Nicolaus Club Occidental Ibiza e il Nicolaus Club Sol Palmanova a Palma de Mallorca.



Le caratteristiche del prodotto

La struttura di Fuerteventura è offerta in esclusiva per mercato italiano, così come quella di Ibiza. Quest’ultima offre ai suoi ospiti il wi-fi gratuito ad alta velocità in tutta la struttura, un all inclusive completo e le offerte family oriented. La struttura di Palma, infine, offre formula all inclusive, la vicinanza con l'animata località di Magaluf e la forte competitività delle proposte per il target famiglia.



Grazie al pacchetto ‘smart’ la raggiungibilità di tutte queste destinazioni è garantita da ogni aeroporto operativo, con tutte le compagnie e a qualsiasi orario, opportunità che è un supporto importante per la programmazione classica con volo speciale: elementi che immettono sul mercato una potenza di fuoco notevole, a prezzi molto aggressivi, che sarà di forte aiuto per le vendite di questa stagione.



“Tutto il gruppo Nicolaus sta crescendo moltissimo anche all'estero e, come abbiamo sottolineato più volte, siamo solo all'inizio. Quello che ci dà soddisfazione, quindi, non è solo il risultato del lavoro di scouting attivato, ma la credibilità, puntualmente riscossa presso i grandi gruppi internazionali, che ritrovano la loro vision e mission nella filosofia del nostro Gruppo e nella nostra strategia di crescita, senza tralasciare l’apprezzamento per i nostri format”, commenta Michele Matone, product manager international sulla Spagna del gruppo Nicolaus.