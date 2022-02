L’Italia si prepara al decollo in vista della prossima stagione. E le prenotazioni iniziano ad arrivare, come confermato dal direttore prodotto del Gruppo Nicolaus, Gaetano Stea (nella foto).



“L'Italia è partita molto bene, anche grazie ad un'apertura vendite in Crazy Days molto anticipata da parte del Gruppo Nicolaus. La Sardegna risulta essere la regione più richiesta, sia per Valtur che per Nicolaus Club, ma ottime le performance anche delle atre destinazioni, con Puglia, Sicilia e Toscana sempre ben performanti. Importante il rilancio del Mar Rosso nelle ultime ore”.

Le prenotazioni in questa fase si concentrano quindi su “Egitto a breve termine e sull’Italia per l’estate. Interessante la richiesta di Calabria e Basilicata soprattutto dal Nord, che dimostra come queste regioni abbiano lavorato bene sul brand destinazione. Un esempio è la località di Tropea in Calabria, zona in cui Nicolaus ha raddoppiato la partnership con Mastergroup con due prodotti”.



La ripresa delle prenotazioni incide positivamente anche sul riscatto dei voucher. “Per il nostro Gruppo, fortunatamente, il riscatto dei voucher è stato molto diluito in questi ultimi due anni, nei quali abbiamo avuto la possibilità di offrire ai clienti una buona quantità di prodotto e partenze, assieme alle facilitazioni sulla cessione e sull'utilizzo parziale dei buoni. In questo momento abbiamo davvero un residuo non importante che andremo a smaltire naturalmente nei prossimi mesi”.



Tantissime le nuove proposte sia in termini di destinazioni, che di brand, che di prodotti.

“A livello di brand, l'offerta del gruppo si è completata grazie al rilancio di Turchese, la vacanza per chi vuole viaggiare leggero, e di Raro, la vacanza esclusiva e upscale, che insieme alla proposta Valtur e Nicolaus Club pongono il nostro gruppo sul mercato come una realtà in grado di soddisfare le più disparate esigenze di viaggio”.

In questo momento l'estero è sicuramente meno richiesto dell'Italia, che è già partita bene ma "siamo sicuri che grazie ai prezzi molto competitivi di queste destinazioni e alle possibilità di trasporto da tutti gli aeroporti italiani offerte dal istema dinamico di prenotazioni con i Pacchetti Smart e Comfort, il mercato presterà interesse a queste destinazioni e a questa mole di prodotto”.



Sul fronte dei prezzi, “Nonostante il più che sensibile aumento dell'energia, delle materie prime e dei viveri, nonché una certa difficoltà nel reperire personale specializzato per hotel stagionali, i prezzi sull'Italia si sono mantenuti in linea con i prezzi della scorsa stagione, con leggerissimi aumenti, ben al disotto del livello attuale dell'inflazione. La nostra apertura vendite anticipata già dal mese di ottobre 2021 per l'estate 2022 ha peraltro riproposto tariffe aggressive sino alla metà di gennaio ed oggi con la formula Early Booking è possibile continuare a prenotare risparmiando sino al 30% e bloccare il prezzo per non incorrere negli adeguamenti carburante dei voli. Peraltro con il Dynamic Packaging è possibile prenotare tramite le agenzie i pacchetti Smart con partenza da ogni aeroporto operativo per le destinazioni in Italia ed all'estero (Spagna, Grecia, Egitto, Tunisia, Turchia, Croazia) servite dai 4 brand del gruppo con prezzi molto più bassi dello standard del tour operating tradizionale, con la certezza di scegliere prodotti di qualità e controllati”.