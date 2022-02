Gruppo Nicolaus: Ruggiero Ricco nuovo chief commercial officer global

New entry nel management del Gruppo Nicolaus. Con il ruolo di chief commercial officer global entra Ruggiero Ricco (nella foto), con una pluriennale esperienza in ruoli di responsabilità nell’ambito di aziende turistiche wholesalers e banche letti internazionali.

“Con l’ingresso di una figura professionale dello spessore Ruggiero Ricco, nome in evidenza in ambito europeo e internazionale, il nostro management si arricchisce di un prezioso know-how e rafforza la propria capacità di visione del panorama internazionale del turismo – commenta il presidente Roberto Pagliara -. Molto importante per tutto il Gruppo, inoltre, anche la profonda competenza legata allo sviluppo di differenti segmenti dell’area tecnologica rilevanti per la distribuzione e in generale per la relazione con i clienti”.



La nomina arriva all’interno del piano di sviluppo e di internazionalizzazione dell’azienda: a Ricco riporteranno la direzione marketing, quella commerciale Italia e il settore della gestione e dello sviluppo dei sistemi informativi per la distribuzione e per il crm. “Sono davvero orgoglioso di dare inizio a un nuovo capitolo del mio percorso professionale – aggiunge il cco - in un gruppo che sta dando seguito a un piano di sviluppo davvero articolato, frutto di un modo rivoluzionario di far evolvere il mercato del tour operating verso orizzonti inediti”.