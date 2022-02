I nuovi corridoi danno una nuova spinta alle prenotazioni di Idee per Viaggiare. Con una nota, il tour operator annuncia il rafforzamento del trend positivo già partito nei mesi scorsi, con una crescita di preventivi e prenotazioni.

“Per la primavera - si legge nella nota - Dubai e Maldive riconfermano i trend più alti, anche perché l’interesse per l’Expo di Dubai, che termina il 31 marzo, traina la destinazione, Abu Dhabi inclusa. Dubai è sia destinazione specifica per un long weekend sia breve stop sulla tratta per le Maldive, arcipelago che, fino a aprile, ha tassi di prenotazione molto performanti”.



I trend dell’estate

Per quanto riguarda l’alta stagione, invece, si assiste a una buona ripresa degli Stati Uniti, anche in combinato con Repubblica Dominicana, Aruba e Hawaii. Ma si risvegliano anche le richieste per la Polinesia (in particolare per l’autunno) come meta per i viaggi di nozze, rimandati negli scorsi anni.



Il ceo Danilo Curzi (nella foto) aggiunge: “Ad oggi siamo ai livelli in cui eravamo a ottobre 2021, poco prima dell’ennesima battuta d’arresto, e siamo piuttosto fiduciosi in una primavera-estate con numeri importanti. In questi ultimi giorni sono arrivate anche richieste di preventivi per Giappone e Australia che già a fine febbraio tornerà accessibile a tutti coloro che sono vaccinati”. Inoltre Idee per Viaggiare segnala la voglia della clientela di tornare a viaggiare, “con picchi di richieste - precisa Curzi - in concomitanza con l’apertura graduale dei corridoi turistici, come è recentemente accaduto per Oman e Phuket”.



Sul fronte commerciale, Idee per Viaggiare annuncia la promozione San Valentino, con sconti per viaggiare dal 1 marzo al 31 agosto su pratiche finalizzate nella settimana tra il 14 e il 18 febbraio.