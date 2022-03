Idee per Viaggiare incontra le agenzie: ripartono i fam trip e i Giovedidee

Idee per Viaggiare si prepara all’estate al fianco delle agenzie. A partire da questo mese l’operatore ha in programma una serie di fam trip - che coinvolgeranno 50 professionisti tra agenti e staff interno - e appuntamenti formativi.

Questo mese il t.o. porterà alla scoperta di Dubai, Abu Dhabi e Mauritius, mentre ad aprile è prevista una partenza per le Maldive.



Ripartono anche gli appuntamenti del giovedì: i Giovedidee, format lanciato lo scorso novembre, che ha visto la partecipazione ad oggi di oltre 50 agenti di viaggi provenienti da ogni parte d’Italia e che prevede l’apertura degli uffici per permettere agli adv di scoprire la quotidianità lavorativa dell’operatore.



“Siamo finalmente all’alba di una ripartenza che ci auspichiamo sia definitiva - commenta in una nota Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare (nella foto) -: l’apertura al turismo dal primo di marzo ci fornisce quell’ossigeno che ci è mancato sino ad oggi, nonostante per noi i corridoi abbiamo funzionato bene. La nostra ripartenza è in grande stile, perché abbiamo programmato tra marzo e aprile fam trip con partner di grande rilievo come Ethiad, Lux*, Emirates, Constance Hotel & Resorts”.