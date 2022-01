Ultimo aggiornamento alle 08:03

"Idee per Viaggiare in pista sul 2022 con una marcia in più. Danilo Curzi, ceo dell'operatore, sottolinea come sia ancora presto per dare dettagli sull'evoluzione dell'anno, anche se il manager è ottimista. "Abbiamo grinta e voglia di mettere a frutto gli investimenti fatti negli ultimi due anni - spiega -. Questo inverno sembra frenare l'impennata di richieste ricevute ad apertura dei corridoi turistici, che hanno fatto registrare risultati superiori alle aspettative, ma la rapida evoluzione della situazione ci spinge ad essere attenti, misurati e pronti ad una nuova ripartenza - si spera - accelerata". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)