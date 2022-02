Mappamondo è pronto: via ai pacchetti per Polinesia, Oman, Phuket e Cuba

Finalmente si riparte. Dopo aver continuato a lavorare allo sviluppo del prodotto anche durante i mesi di lockdown Mappamondo presenta la programmazione legata a quattro tra le destinazioni incluse nei nuovi corridoi turistici: Phuket, Cuba, Polinesia e Oman.

“Siamo da tempo pronti con il prodotto per queste destinazioni - commenta Andrea Mele, ceo Mappamondo (nella foto) -, sono bastati pochi giorni per aprire le vendite e distribuire le nostre offerte; questo grazie soprattutto alla contrattistica diretta che da sempre abbiamo con i principali alberghi e ai collaboratori in loco, che sono rimasti sempre attivi e che ora sono un plus di assistenza fondamentale”.



Le proposte

Oltre a pacchetti dedicati a Polinesia e Oman, Mappamondo ha preparato proposte su Phuket, in Thailandia, con vacanze di 7 o 14 pernottamenti in alberghi selezionati dall’operatore; le partenze giornaliere fino al 31 marzo sono con voli di linea da Milano, Roma, Bologna e Venezia.



Su Cuba, invece, Mappamondo propone fino al 30 aprile partenze giornaliere da Milano e Roma con due diverse opzioni: tre notti all’Avana e quattro a Varadero, oppure un soggiorno solo mare di sette o quattrodici notti a Varadero o a Cayo Santa Maria.

Tra le garanzie per la clientela il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.