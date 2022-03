Mappamondo a Dubai: nuova programmazione per l'ultimo mese di Expo

In occasione dell’ultimo mese di Expo 2020 Dubai, in programma fino al 31 marzo, Mappamondo ha deciso di aggiornare la programmazione dedicata al Paese.

Il tour operator ora propone infatti un nuovo pacchetto che, oltre al biglietto per l’Expo con ingressi illimitati, la visita al Padiglione Italia attraverso la corsia preferenziale Fast Track e il caffè espresso Lavazza, include anche l’ingresso al nuovissimo Museum of The Future, uno spazio espositivo dedicato alla tecnologia e all'innovazione a livello globale, descritto come l’edificio più bello al mondo.

I voli giornalieri decollano da Milano, Roma, Bologna, Venezia, Napoli e Catania e il viaggio prevede anche l’assistenza all’arrivo in aeroporto, i trasferimenti e il biglietto valido 48 ore per l’Hop On-Hop Off City Sightseeing che permette di visitare liberamente, con audio guida in italiano, tutte le principali attrazioni di Dubai. Da sottolineare che dallo scorso 26 febbraio per recarsi a Dubai e negli Emirati non è più necessario alcun tampone né prima della partenza, né prima del rientro in Italia.