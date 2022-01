Mappamondo: nuove proposte su Dubai, da solo o in combinata

Mappamondo rilancia su Dubai. Dopo i positivi riscontri ottenuti grazie a Expo 2020 e ai viaggi di Capodanno, il t.o. propone differenti proposte per visitare la destinazione, inserita nella lista D dei Paesi visitabili per turismo.

“Dubai è stata indubbiamente e giustamente la ‘regina’ dell'inverno – commenta Andrea Mele, ceo di Mappamondo –; è una destinazione che offre un'infinità di attività da svolgere in un clima piacevole, a cui si è sommata quest'anno l’unicità e la spettacolarità di Expo, in programma fino al 31 marzo. Ma, aggiungo, è una destinazione dove, anche se a prima vista può non sembrare, è fondamentale affidarsi a un tour operator organizzato, strutturato e presente in loco”.



Moltissime le proposte di viaggio, che spaziano dal solo Dubai ai pacchetti combinati con un’altra destinazione, come un soggiorno mare nelle isole dell’Oceano Indiano e delle Andamane o, per gli appassionati delle gare automobilistiche, la proposta dedicata al Gran Premio di Formula 1 del Bahrein - Paese in Lista D - per assistere sia alla gara del 20 marzo, prima prova della stagione, sia alle qualifiche nei due giorni precedenti.



Fino al 31 marzo tutti i pacchetti su Dubai includono 5 notti, i trasferimenti, il biglietto valido 48 ore per l’‘Hop On-Hop Off’e il biglietto per l’Expo, la visita al Padiglione Italia con ingresso in corsia preferenziale Fast Track e caffè espresso Lavazza offerto a tutti i clienti Mappamondo. Per i combinati, invece, sono tre le notti a Dubai presso il Novotel Wtc, vicinissimo alla metro per raggiungere Expo con facilità, con estensione di cinque o sette notti, a scelta tra differenti tipologie di hotel, a Seychelles, Maldive, Mauritius, o Phuket.



E per chi sta già pensando alle vacanze di Pasqua, l’operatore propone una soluzione di viaggio che include cinque notti a Dubai con pernottamento e prima colazione, test Pcr molecolare prima del rientro in Italia e due escursioni esclusive con guida in italiano: un giro completo della città di sei ore e il safari con cena nel deserto. Infine, per prenotare in tutta serenità la propria vacanza, Mappamondo garantisce il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme restrittive in Italia o chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.