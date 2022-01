Sardinia 360 cresce, tre new entry per l'estate 2022 e nuove formule

Saranno tre le new entry in programmazione per la prossima stagione estiva di Sardinia 360 e tutte saranno proposte in esclusiva sia per il mercato italiano sia per quelli stranieri.

Il tour operator che fa capo a Baja Hotels Travel Management inserirà in portfolio il Sentido Orosei Beach, villaggio completo composto da 120 camere, l’Hotel Cormorano, 74 camere vista mare proposto in formula b&b, e l’Hotel Marina Seada, complesso di 80 camere che verrà commercializzato in formula all inclusive.



Gli obiettivi

“Con il gruppo ITI (a cui fanno capo le strutture) è nata una collaborazione orientata al comune obiettivo di offrire una vacanza di qualità, dove accoglienza, benessere e sport e cura della famiglia sono le linee direttrici – spiega l’amministratore delegato Marco Bongiovanni (nella foto) -. Il nostro lavoro ha l’obiettivo di portare queste strutture ad essere conosciute ed apprezzate in un mercato di qualità italiano, ma anche internazionale”.



Tra i plus delle new entry la decisione di non prevedere date di ingresso settimanali e numero di notti prestabilite “così da agevolare la clientela nell’organizzazione della vacanza e dei collegamenti con la Sardegna – conclude Bongiovanni -. Per renderle ancora più appetibili al mercato trade abbiamo, inoltre, attivato un vantaggioso regime commissionale”.