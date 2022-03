Baja Hotels Travel Management Srl, società che possiede il t.o. Sardinia 360, detiene ora la maggioranza delle quote di Gastaldi Holidays. Dopo aver rilevato il 40% lo scorso dicembre, ha infatti esercitato un’opzione d’acquisto per un ulteriore 20%.

Baja Hotels Travel Management Srl - proprietaria anche della catena alberghiera Baja Hotels - sale, quindi, al 60% delle quote societarie del tour operator del Gruppo Gastaldi.



I piani

L’operazione consentirà a Sardinia 360 di riconsolidare la partnership e di investire su Gastaldi Holidays, nonché di creare sinergie tra i brand, nell’ambito di un piano strategico pluriennale.



“Con questo ulteriore passo ribadiamo la nostra volontà ad investire e a credere in questo progetto. La grande sintonia e intesa con la proprietà Gastaldi Holidays, costruita nei mesi precedenti all’entrata nella società, si è ancor più rafforzata in questi due mesi grazie anche a tutto lo staff del tour operator – spiega Marco Bongiovanni, amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management Srl -. Abbiamo trovato un team di lavoro motivato e entusiasta, con grande professionalità e disponibilità a collaborare e creare sinergie e per questo voglio fare i complimenti al mio socio attuale che ha finora diretto la squadra e ringraziare tutti. Sebbene il periodo continui ad essere complesso e il clima generale non sereno, abbiamo notato un forte interesse degli italiani e una crescita delle prenotazioni dopo l’eliminazione delle liste e dei corridoi turistici con l’ordinanza del ministro Speranza. Vogliamo perciò essere fiduciosi e siamo pronti a supportare le agenzie di viaggi per soddisfare una crescita progressiva della domanda”.