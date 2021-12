Sardinia 360 acquisisce il 40% delle quote di Gastaldi Holidays

Baja Hotels Travel Management Srl, la società che possiede il tour operator Sardinia 360, ha acquisito il 40% delle quote di Gastaldi Holidays, il tour operator che fa capo al Gruppo Gastaldi, mantenendo un’opzione d’acquisto per un ulteriore 20% delle quote della compagnia, da esercitarsi entro febbraio 2022.

Una partnership che, come spiega Marco Bongiovanni, amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management Srl (nella foto), nasce su una base di prossimità culturale, ancor prima che gestionale, di valori e obiettivi: “Sia Sardinia 360, sia Gastaldi Holidays - spiega - pongono grande attenzione alle necessità delle agenzie di viaggi e dei loro clienti e sono dei veri e propri consulenti di viaggio con una profonda conoscenza delle destinazioni offerte eun’attenzione 'artigianale’ per ogni singola pratica”.



Ardigò direttore commerciale

La direzione commerciale di Gastaldi Holidays sarà affidata a Claudio Ardigò, che rimane anche direttore commerciale di Sardinia 360, mentre il resto dell’organigramma aziendale rimarrà invariato. La forza commerciale sul territorio sarà condivisa e in futuro si adotteranno sistemi tecnologici e di comunicazione innovativi.



“Guardiamo con grande fiducia a questa sinergia tra due realtà che per tipologia di prodotto sono simili, creando una valida complementarietà nelle destinazioni - dichiara Michele Cerruti, presidente di Gastaldi Holidays -. Riteniamo questa operazione vincente per il nostro tour operator, che negli ultimi due anni ha allargato i confini della programmazione, storicamente concentrata sugli Usa e sul lungo raggio, all’Europa con la medesima attenzione e cura del dettaglio nella costruzione del viaggio, grazie al nostro know how e alle relazioni tessute dal Gruppo Gastaldi negli anni”.



Attraverso questa partnership si stima una crescita per Gastaldi Holidays di almeno il 50% del fatturato per anno a partire dal 2023, mentre per 2022, a causa della permanente situazione di incertezza, si punta a un parziale recupero del fatturato perso con la pandemia.