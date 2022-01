Costa Crociere lancia la formula Cruise & Golf e diventa partner della Ryder Cup 2023

Obiettivo golf per Costa Crociere. La compagnia è stata infatti nominata Official Cruise Line della Ryder Cup 2023, che si terrà per la prima volta assoluta in Italia al Marco Simone Golf & Country Club di Roma, dal 29 settembre al 1° ottobre 2023.

Per celebrare l’iniziativa la compagnia del gruppo Carnival ha anche lanciato la formula Cruise & Golf, che permette infatti di combinare un’esperienza di golf alla crociera Costa a bordo di Smeralda. “La partnership con Ryder Cup 2023, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo – sottolinea Roberto Alberti, svp & chief commercial officer -, ci permetterà infatti di raggiungere tutti gli appassionati di golf, mentre con la nostra nuova formula “Cruise & Golf” offriremo a loro e alle loro famiglie una vacanza che unisce il meglio del golf con il meglio della crociera”.



Prenotando Cruise & Golf, gli appassionati di golf avranno la possibilità di giocare in alcuni dei più bei club di Italia, Francia e Spagna, durante le soste della nave nelle destinazioni visitate.