Costa Crociere organizza la prima sfilata sostenibile sul mare: il video del trailer

Una vera e propria sfilata, ma 100% sostenibile. Costa Crociere annuncia la collaborazione con Jessica Minh Anh, la creatrice dei progetti ‘Fashion x Sustainability’, che porterà le sue creazioni su Costa Toscana, la nuova nave alimentata a gas naturale liquefatto, al largo della Riviera Ligure.



Une vento speciale che si svolgerà prima dell’inaugurazione ufficiale dell’unità, ormeggiata a Portofino.



“Siamo stati la prima compagnia di crociere al mondo ad introdurre navi alimentate a Lng - spiega Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere -, e siamo lavorando per promuovere un turismo di valore, sostenibile e inclusivo. In questa fase di ripresa graduale dell'industria del turismo, è una grande opportunità avere Jessica a bordo della nostra nuova ammiraglia Costa Toscana per lanciare un messaggio così importante, in un modo così creativo. Siamo inoltre lieti che questa collaborazione avvenga proprio in Italia, e in particolare in Liguria, la nostra casa”.



Clicca sul player in alto per vedere il teaser dell’evento