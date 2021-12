Stati Uniti, la politica chiede il travel ban per le crociere

Il senatore democratico Richard Blumenthal ha invitato le compagnie di crociere a fermare le operazioni in mare, esortando le agenzie sanitarie a imporre limiti più severi ai cittadini statunitensi. Nell’ultima settimana, infatti, il numero di casi positivi a bordo ha registrato un’impennata, nonostante l’obbligo di vaccinazione e norme più stringenti sull’uso delle mascherine.

“È ora che le compagnie di navigazione proteggano i consumatori e si fermino di nuovo, attraccando le navi in porto” ha twittato Blumenthal, come riporta TravelMole.



I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) stanno indagando su decine di navi da crociera. Al momento sono 68 quelle certificate come ‘gialle’, ossia che richiedono un monitoraggio sui casi positivi di Covid. La classificazione scatta anche anche nel caso in cui i dati sanitari inviati ai Cdc risultino insufficienti.