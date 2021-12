Viking, prima spedizione in Antartide con la Viking Octantis

Viking riceve la sua prima nave da spedizione. Si tratta di Viking Octantis, imbarcazione destinata ad accogliere fino a 378 passeggeri, consegnata da Fincantieri il 22 dicembre presso i cantieri di Søviknes in Norvegia. La partenza pressoché immediata è in direzione Sud America per accogliere gli ospiti a gennaio 2022 in vista del primo viaggio in Antartide firmato Viking.

Il battesimo ufficiale di Viking Octantis avverrà in aprile a New York, per proseguire poi verso i Grandi Laghi per una serie di itinerari primaverili ed estivi. Secondo quanto previsto dalla compagnia, ad agosto 2022 si aggiungerà alla flotta una nave gemella, Viking Polaris, per le crociere ai Poli.

Come riporta travelpulse.com queste 'expedition ships' hanno la particolarità di avere dei laboratori scientifici a bordo, in aggiunta a una serie di dotazioni e attrezzature previste per i viaggiatori che affronteranno le condizioni estreme delle destinazioni. Vero plus sono le camere e i servizi che consentono di godere della bellezza dei luoghi senza rinunciare al comfort e al benessere.

Gaia Guarino