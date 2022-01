Il Cdc sconsiglia le crociere. La replica della Clia

Il Cdc statunitense a portato il livello di pericolosità delle crociere dal 3 al 4, il che significa che raccomanda di evitare la crociera indipendentemente dalle vaccinazioni effettuate.

"Anche i viaggiatori completamente vaccinati possono rischiare di contrarre e diffondere varianti di Covid-19 – spiega il Cdc in una nota riportata da Travelweekly -. Il virus che causa il Covid-19 si diffonde facilmente tra le persone che si trovano in spazi ristretti e la possibilità di contrarre il Covid-19 sulle navi da crociera è alta, anche se si è completamente vaccinati e si è ricevuto una dose di richiamo”.



Il 30 dicembre, il Cdc aveva indicato 91 navi da crociera come ‘gialle’, indicando così che i casi segnalati di Covid-19 avevano raggiunto la soglia minima per richiedere un’indagine da parte del Cdc.



La replica di Clia

Clia ha definito la mossa del Cdc "sconcertante". L'organizzazione si è detta "delusa e in disaccordo con la decisione relativa al settore delle crociere. I casi identificati sulle navi da crociera costituiscono costantemente una minoranza molto ristretta della popolazione totale a bordo - molto inferiori che a terra - e la maggior parte di questi casi è asintomatica o di natura lieve, con un onere minimo o nullo per le risorse mediche a bordo o a terra" ha spiegato Clia in una nota.



L’executive vice president per gli affari pubblici e la politica di Us Travel Association, Tori Emerson Barnes, ha ggiunto che l’associazione spera che l’indicazione del Cdc sia di breve durata. "Consigliare ai viaggiatori di evitare i viaggi in crociera indipendentemente dallo stato di vaccinazione è simile a un divieto di viaggio che va in controtendenza rispetto alla revoca da parte dell'amministrazione del divieto di viaggio in Sudafrica e nei paesi limitrofi - ha affermato Barnes in una nota -. I protocolli di sicurezza consentono a eventi dal vivo, incontri professionali di ogni dimensione e altre forme di viaggio di continuare e il Cdc sembra non tenere conto delle rigide misure di sicurezza intraprese dal settore crocieristico".