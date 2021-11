Costa Crociere assume: 60 posizioni aperte a Trieste

Sono 60 le nuove figure professionali che Costa Crociere, insieme al Centro per l'Impiego di Trieste della Direzione Centrale del lavoro - Regione Friuli Venezia Giulia, sta ricercando per impiegarle a bordo delle sue navi.

Si tratta di 18 receptionist, 25 animatori e 18 tecnici la cui assunzione - come spiega la Regione - avverrà attraverso un percorso specifico, che prevede l’invio della candidatura entro il 3 dicembre, un recruiting day e corsi di formazione.



I candidati, spiega Il Piccolo, verranno contattati dal Centro per l’impiego di Trieste e potranno partecipare al recruiting day che si terrà a dicembre al Teatrino Franco e Franca basaglia di Trieste. Grazie al progetto Pipol - Garanzia giovani / Progetto occupabilità, le persone selezionate avranno accesso a un corso di formazione gratuito di 350-400 ore che, come precisa l'assessore regionale al Lavoro e Formazione Alessia Rosolen, sarà finanziato dalla Regione.