Turismo sostenibile: il cammino delle crociere

Crociere e sostenibilità, un binomio oggi sembra essere diventato imprescindibile per l'intera industry.

"La tecnologia Nlg è di transizione, un primo passo verso una generazione di navi a emissioni zero", spiega Roberto Alberti, svp & chief commercial officer di Costa Crociere. "Stiamo investendo sulle batterie e puntiamo a destinazioni con le cui comunità costruire un disegno di turismo sostenibile".



L'attenzione all'ambiente ben si sposa con le implementazioni tecnologiche a bordo ma anche nei porti e dunque con le infrastrutture, oltre che con la gestione dei flussi di passeggeri.



"Noi compagnie di crociera siamo impegnate attivamente anche nella gestione dei terminal", sottolinea Ana Karina Santini, avp international destination development di Royal Caribbean International. "Per Royal la chiave è la sensibilizzazione di tutta la filiera e una maggiore educazione delle persone".



Una sinergia insomma, tra compagnie, porti e territori affinché una collaborazione possa condurre in maniera più celere verso un'efficace transizione ecologica.



Gaia Guarino