Volonline potenzia la rete commerciale: cinque nuovi aerea manager

Volonline rafforza la struttura commerciale. Il tour operator, con sedi a Milano e Napoli, potenzia la rete nazionale con l’ingresso di 5 nuovi area manager, nell’ottica di consolidare la presenza nei mercati strategici di Lombardia, Triveneto e Campania ed espandersi a copertura di nuove aree, con particolare riferimento a Nord Ovest, Lazio e Sicilia.

“Abbiamo sviluppato una rete di preparati e conosciuti professionisti del settore, pronti ad affiancare le agenzie in un momento ancora complesso e sfidante, che per contro vede molti clienti tornare al viaggio organizzato, più sicuro e affidabile rispetto al fai-da-te - spiega in una nota Luigi Deli, ceo & founder di Volonline (nella foto) -. Un’opportunità che possiamo e dobbiamo cogliere, anche nell’ottica di incrementare i volumi di fatturato. Gli area manager si occuperanno di formazione, pianificazione di educational e consulenza sulla programmazione, fungendo da anello di congiunzione con la biglietteria e i diversi reparti booking, che sono tutti operativi al 100%”.



Nell’area Nord Ovest, dopo l’apertura di Valle d’Aosta e Piemonte, affidati già dalla scorsa estate a Cinzia Borgi, la Liguria è stata assegnata a Paolo Garbarino.



Al Centro, il Lazio è stato affidato a Gianluca Basso, che avrà il compito di sviluppare le relazioni con le agenzie di tutta la Regione.



Al Sud continua il potenziamento della Campania, con l’ingresso di Gaetano Di Maro nel team della sede di Napoli.



La Sicilia è affidata invece a Filippo Di Marzo.



I nuovi aerea manager, spiega Luca Adami, cmo e cto del tour operator, “saranno coordinati da Sandro Ferrari, direttore vendite Nord, e da Michele Guardascione, direttore vendite Sud, ed entrano in una squadra collaudata che vede Guglielmo Bacigalupi in Triveneto, Alessandro Freni, Marcello Formoso e Luca Colombo in Lombardia, Marco Terlizzi in Campania e Luca Lomazzi in qualità di key account. Stiamo programmando un ulteriore allargamento verso Toscana e Puglia, con nuovi inserimenti che comunicheremo nelle prossime settimane”.