Volonline: Expo 2020 Dubai spinge le vendite

Volonline cresce sull’onda di Expo 2020 Dubai. Il tour operator, che ha nel Paese una delle sue destinazioni di punta, annuncia l’incremento delle prenotazioni proprio sull’onda dell’evento. I risultati, afferma il t.o. in un comunicato, sono “al di sopra delle aspettative di budget”.

Luca Gregorio, product manager Medio Oriente dell’operatore, precisa: “C’è molto interesse intorno a Expo 2020 Dubai: tanti clienti chiedono di abbinare la visita di Expo ad esperienze speciali come canyoning, trekking, glamping o notti in hotel di lusso nel deserto. Registriamo anche una forte domanda di estensioni mare su Maldive, Mauritius e Seychelles a cui possiamo finalmente dare seguito”.



“Le programmazioni corto/medio raggio – aggiunge Luca Adami, cmo e cto dell’azienda – ci hanno permesso di redimere più del 70% dei voucher emessi a inizio pandemia. L’apertura dei corridoi, in particolare l’Oceano Indiano, ci sta permettendo di reintegrare parzialmente sempre di più l’ufficio booking e salvare almeno in parte il Capodanno. Alla luce anche dell’ulteriore aumento di domanda degli ultimi dieci giorni, riteniamo che tutto ciò ci stia premiando. Stiamo riscaldando i motori sugli Stati Uniti, area su cui stiamo registrando un aumento delle prenotazioni. Auspichiamo che con il decreto del 25 ottobre ci sia finalmente un allineamento con gli altri Paesi della Comunità Europea, nella maggior parte dei quali è previsto semplicemente uno sconsiglio, ma si può andare sostanzialmente ovunque”.