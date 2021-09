Frolino, Volonline: “Bene i corridoi, ora adeguiamoci alle normative europee”

Un primo passo è stato fatto, ma ora “è fondamentale adeguare i regolamenti italiani alle normative europee, in maniera da recuperare il tempo perso con i fornitori locali, perché in questi mesi di stop forzato la nostra competitività rispetto ai buyer di altri Paesi è fortemente diminuita”.

Queste le parole con cui Luca Frolino, responsabile booking Milano e programmazione offerte speciali Volonline (nella foto), commenta l’apertura dei corridoi turistici. Corridoi che, aggiunge, una volta aperti gli Stati Uniti, potranno soddisfare anche la richiesta di estensioni mare su Oceano Indiano e Caraibi.



“I nostri product manager - sottolinea - non si sono mai fermati, sono in costante contatto con i fornitori, sono stati in loco o sono in partenza verso le destinazioni riaperte per lavorare insieme ai corrispondenti”. Il loro obiettivo è verificare sul campo, oltre che sulla carta, il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa “e quanto necessario per far viaggiare i clienti in totale sicurezza".