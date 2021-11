Reisenplatz rafforza la sinergia con Volonline e incrementa il prodotto

Reisenplatz rafforza l’assetto societario: cresce infatti in maniera significativa la partecipazione di Volonline nella compagine sociale della piattaforma, primo passo verso lo sviluppo di nuove sinergie relative a prodotto, cross management e commerciale.

L’operazione mira a potenziare ulteriormente il posizionamento del player sul mercato italiano puntando in particolare sulle caratteristiche che distinguono Reisenplatz: tecnologia evoluta specializzata nella ricerca di servizi singoli, quantità e varietà di prodotto e competitività dei prezzi, frutto di accordi con bedbank internazionali e di contrattazioni dirette.



Norman Tassin (nella foto), cco di Reisenplatz ha spiegato: “Il rafforzamento della collaborazione con Volonline ci sta consentendo di migliorare la penetrazione sul territorio italiano. Possiamo infatti oggi contare sul recente ampliamento della rete commerciale del t.o. e pertanto avere una copertura nazionale e molto più capillare. Il nostro punto di forza è da sempre il prodotto: la tecnologia ci permette di mappare, normalizzare e pertanto comparare più di 8 milioni di contratti di prodotti e servizi turistici in tutto il mondo”. È il caso, ad esempio, dei piccoli borghi nell’entroterra italiano, ma anche dei quartieri e delle aree meno turistiche delle metropoli internazionali.



I vantaggi del rafforzamento delle sinergie con Volonline riguardano anche il tour operator: “Il prodotto ha un ruolo centrale nella sinergia tra Volonline e Reisenplatz – aggiunge Luigi Deli, ceo e founder di Volonline –; i rapporti internazionali di Reisenplatz hanno permesso a Volonline di accedere a dmc, fornitori e risorse aggiuntive, migliorando la capacità e la competitività nella realizzazione di pacchetti tailor made ad alto valore aggiunto”