Th Resorts getta le basi per sostenere il piano di sviluppo. Entro quest’anno la società presieduta da Giuliano Debellini attuerà infatti un aumento di capitale da 20 milioni di euro. Questa operazione rientra nel progetto messo a punto nei mesi scorsi dalla società di Padova, che si appresta ad ampliare il raggio d’azione nel mondo del tour operating.

La notizia, anticipata da Nordesteconmia, conferma le intenzioni del gruppo di dare il via a una serie di azioni di lungo respiro che vedranno tra i protagonisti l’amministratore delegato Giuliano Gaiba e il nuovo ingresso Alessandro Gandola. Quest’ultimo si occuperà di creare un brand capace di competere sul mercato generalista.



Gli altri progetti

In fase di discussione, inoltre, una collaborazione con il Touring Club per quanto riguarda la gestione alberghiera. Nel business plan di Th Resorts potrebbe rientrare anche la quotazione in Borsa, ma di questo se ne riparlerà a fine 2023. Meglio attendere la piena ripresa dei mercati turistici prima di azzardare la quotazione a Piazza Affari. (r.v.)