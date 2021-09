Si volta pagina. Dopo un periodo di cambiamenti, acquisizioni e riaggiustamenti del prodotto, dopo un anno e mezzo di emergenza Covid, Alpitour World delinea il progetto che intende traghettare l’azienda nell’epoca post pandemia. A presentarlo lo stesso presidente e a.d. Gabriele Burgio, che ha parlato di “un’attività che non si è mai fermata e che ci porta oggi a presentare la nuova veste della divisione tour operating”.

Dopo la fusione per incorporazione con Eden Viaggi e Press&Swan avvenuta nel novembre 2020, oggi si conclude il piano di riorganizzazione, con l’uscita di scena di marchi storici come Hotelplan o Viaggidea, resa necessaria dall’evoluzione delle richieste e dei target di riferimento. “Abbiamo analizzato il mercato, i trend emergenti e le mutate esigenze dei clienti e condotto una ricerca sul fronte della notorietà e riconoscibilità dei singoli brand - ha spiegato il direttore generale tour operating Pier Ezhaya -. Dall’analisi sono emersi tre nuovi ‘pillar’: Mainstream, Specialities & Goal Oriented e Seamless & No Frills”.

Mainstream accoglie l’offerta tradizionale, “non necessariamente la più economica – precisa Ezhaya -, racchiusa nei brand Alpitour, Francorosso e Bravo. In particolare, Bravo sarà il brand dedicato ai villaggi, che comprende Bravo Club ed EdenVillage, con una potenza di fuoco complessiva pari oltre 35 villaggi in 18 Paesi e circa 330 milioni di euro di fatturato complessivo”.



Specialties fa perno su Turisanda 1924, marchio di riferimento storico per una proposta indirizzata al consumatore sofisticato, curioso, a caccia di esperienze. All’interno di questo filone anche i sister brand Presstour by Turisanda e Made by Turisanda.

Infine, Seamless, ambito che sotto l’egida di Eden Viaggi accoglie l’offerta più ampia, caratterizzata dalla massima flessibilità e da una forte attenzione al prezzo.

“Seamless – specifica ancora Ezhaya – è il risultato del riposizionamento del brand Eden Viaggi, che cambia pelle a cominciare dal restyling del marchio, per andare a comprendere tutte quelle proposte tradizionale appannaggio anche del ‘fai da te’, segmento al quale vorremmo così strappare quote di mercato. Sempre parte di questo pillar anche Edengò, banca letti dalle potenzialità praticamente illimitate”.



A gestire i tre pilastri del tour operating firmato Alpitour World tre uomini chiave che hanno segnato e coadiuvato il cambiamento: Franco Campazzo per il Mainstream, Paolo Guariento per Specialties e Massimo Mariani per Seamless. Tre anche i siti ad hoc che verranno rilasciati nei prossimi giorni: alpitour.it, turisanda.it e edenviaggi.it, quest’ultimo pronto da fine anno.



Riconfermate le tre sedi del Gruppo, che presiederanno alle diverse attività: il Mainstream verrà svilippato nel quartier generale di Torino, Specialties sarà appannaggio degli uffici di Milano, mentre a Pesaro troverà posto l’organizzazione del prodotto Seamless e una parte di Mainstream.

Le “grandi manovre” di Alpitour World dovrebbero preludere a una ripartenza dei viaggi a medio e lungo raggio che, secondo Ezhaya, dovrebbe davvero essere una questione di giorni. I.C.