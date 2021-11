Alpitour viaggia verso Pesaro per raccontare Trevolution

Il management Alpitour nei giorni scorsi si è messo in viaggio per andare nella sede Eden di Pesaro a raccontare a tutti i dipendenti il progetto Trevolution. Il gruppo torinese capitanato da Pier Ezhaya ha dettagliato il piano di riassetto presentato alla stampa a fine settembre.

Nel post della capogruppo apparso sui social si legge che alcuni manager “hanno incontrato i collaboratori della sede (Pesaro) per inaugurare un percorso comune all’insegna della condivisione di scelte e valori”.



Alpitour ha infatto appena rivisto l’intero assetto dei brand e con questo incontro ha ribadito l’intenzione di puntare sulla disposizione a tre punte (inteso come sedi) Torino, Milano e Pesaro. Un primo passo in attesa di vedere ripartire l'intero mercato senza corridoi ma con aperture ad ampio respiro. Al momento causa i blocchi il gruppo non riesce ad esprimere l'intero volume di fuoco. Primo test le vacanze di fine anno, con una proiezione interessante per quanto riguarda alcune mete a lungo raggio come dimostrano i voli charter della controllata compagnia aerea Neos.